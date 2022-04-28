Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania
Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
Также источники заявили, что компания продолжает попытки осуществить платёж и ведёт переговоры.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.