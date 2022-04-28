Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

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Газпромбанк отклонил платёж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BNetzA).

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости

Также источники заявили, что компания продолжает попытки осуществить платёж и ведёт переговоры.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

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