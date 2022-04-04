Минэкономики ФРГ отдало Gazprom Germania под управление германскому регулятору

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Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление компанию Gazprom Germania. Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек.
Минэкономики ФРГ отдало Gazprom Germania под управление германскому регулятору
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«Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство», — приводит слова министра ТАСС.

Также он заявил, что речь идёт о временном управлении.

По его словам, этот шаг предпринимается для обеспечения энергобезопасности Германии.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны ЕС пока не могут отказаться от российского газа.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

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