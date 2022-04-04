Минэкономики ФРГ отдало Gazprom Germania под управление германскому регулятору
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«Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство», — приводит слова министра ТАСС.
Также он заявил, что речь идёт о временном управлении.
По его словам, этот шаг предпринимается для обеспечения энергобезопасности Германии.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны ЕС пока не могут отказаться от российского газа.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.