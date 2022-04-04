Глава Минфина ФРГ признал, что страны ЕС пока не могут отказаться от российского газа

Страны — члены ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент невозможно остановить поставки газа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях против России.

Глава Минфина ФРГ также отметил, что стремительный отказ от российского газа нанесёт Евросоюзу больше вреда, чем России.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.