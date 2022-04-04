Глава Минфина ФРГ предупредил о серьёзных последствиях отказа ЕС от российского газа

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Стремительный отказ от российского газа нанесёт Евросоюзу больше вреда, чем России. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Глава Минфина ФРГ предупредил о серьёзных последствиях отказа ЕС от российского газа
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Политику задали вопрос о целесообразности включения запрета на поставки российских энергоресурсов в новый пакет санкций ЕС.

«Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — приводит ТАСС слова Линднера в ходе выступления в Люксембурге.

Ранее глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг рассказал, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России.

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