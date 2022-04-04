Глава Deutsche Bank Зевинг заявил о риске рецессии при отказе от российских энергоресурсов

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Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.
Глава Deutsche Bank Зевинг заявил о риске рецессии при отказе от российских энергоресурсов
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Об этом пишет Der Spiegel.

«Если это произойдёт, существует высокая вероятность того, что экономика Германии и, вероятно, экономика Европы впадёт в рецессию с долгосрочными последствиями», — сказал он.

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ.

Президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм высказал мнение, что введение эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал данное заявление.

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