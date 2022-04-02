Политолог Камкин оценил вероятность краха промышленности ФРГ при эмбарго на газ из России

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT заявление президента федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма о том, что введение эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности.

«Если поставка российского газа будет прекращена полностью, это может привести к остановке целого ряда отраслей», — заявил эксперт.

Он уточнил, что природный газ из России составляет более 35% от общего объёма поставок газа в Германию.

«Используется газ, конечно, не только как топливо для котельных в частных домах, не только в качестве энергоносителя для крупной промышленности, но также и как сырьё для химической промышленности, для производства большого количества продукции: пластика, удобрений и многого другого», — пояснил Камкин.

По его словам, отсутствие сырья в виде российского газа может привести к остановке целого ряда крупных предприятий.

Специалист отметил, что последующий за возможным эмбарго рост цен на газ может стать причиной увеличения стоимости удобрений и, как следствие, повышения цен на продовольствие.

«Безусловно, американские производители СПГ очень заинтересованы в таком развитии ситуации, но даже США не в состоянии нарастить в разы поставки сжиженного газа в Европу... Прекращение поставок российского газа для германского бизнеса — это кошмарный сон», — заключил политолог.

Ранее в Германии предупредили о крахе промышленности при введении эмбарго на газ из России.