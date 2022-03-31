Экономист Петров прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС

Кандидат экономических наук Илья Петров прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС.

«Запад принципиально отказывается платить за российский газ рублями, на деле это сделать проще простого», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если Германия, Франция и другие крупные потребители российского газа откажутся покупать топливо за рубли, то Россия вправе приостановить транзит.

«Мы свои условия выполняем, выполните и вы наши», — добавил Петров.

Он выразил уверенность, что ЕС придётся пойти на условия России.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.