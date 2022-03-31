Экономист Петров прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук Илья Петров прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС.
Экономист Петров прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Запад принципиально отказывается платить за российский газ рублями, на деле это сделать проще простого», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если Германия, Франция и другие крупные потребители российского газа откажутся покупать топливо за рубли, то Россия вправе приостановить транзит.

«Мы свои условия выполняем, выполните и вы наши», — добавил Петров.

Он выразил уверенность, что ЕС придётся пойти на условия России.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить