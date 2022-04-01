В Кремле прокомментировали новый порядок расчётов за газ в рублях с 1 апреля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал указ, согласно которому с 1 апреля оплата за поставки газа в недружественные страны происходит в рублях.

«Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает», — сказал он.

Песков отметил, что оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня.

«А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — продолжил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «Газпром», как продавец, будет работать со своими покупателями и разъяснять нюансы.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.