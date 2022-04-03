Вице-канцлер Хабек заявил о рисках для процветания ФРГ при отказе от российского газа

Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны», — цитирует РИА Новости Хабека.

По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Как добавил министр, «при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию».

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами. По его словам, действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не позволит России шантажировать себя.

Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.