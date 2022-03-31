Путин: действующие контракты будут остановлены при отказе от оплаты за газ в рублях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.
Путин: действующие контракты будут остановлены при отказе от оплаты за газ в рублях
  • Legion-Media

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.

«Если же такие платежи (в рублях. — RT) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил Путин.

Ранее президент России сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли.

Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить