Путин: действующие контракты будут остановлены при отказе от оплаты за газ в рублях

Президент России Владимир Путин заявил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.

«Если же такие платежи (в рублях. — RT) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил Путин.

Ранее президент России сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли.

Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.