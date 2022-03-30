В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли
- globallookpress.com
Ранее представитель британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что Великобритания не планирует оплачивать поставки российского газа рублями.
В интервью RT Рябков выразил надежду, что западные страны примут правильные решения.
«Я имею в виду, говоря о контрактах… мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — добавил дипломат.
Кандидат экономических наук Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.