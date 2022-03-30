В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли

Решение о переводе оплаты за поставки газа в страны Запада в рубли принято для защиты интересов России в условиях беспрецедентного санкционного давления. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее представитель британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что Великобритания не планирует оплачивать поставки российского газа рублями.

В интервью RT Рябков выразил надежду, что западные страны примут правильные решения.

«Я имею в виду, говоря о контрактах… мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — добавил дипломат.

Кандидат экономических наук Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.