Представитель Джонсона сообщил об отказе Британии платить за российский газ рублями

Британия не планирует оплачивать поставки российского газа рублями, сообщил представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Как сообщил собеседник Reuters, британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг вместе с коллегами «ясно дали понять, что не будут платить в рублях».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

Как пояснили в Кремле, оплата и поставки газа — это растянутый по времени процесс, поэтому новые правила расчётов не начнут действовать сразу 31 марта.