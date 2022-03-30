Представитель Джонсона сообщил об отказе Британии платить за российский газ рублями
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Как сообщил собеседник Reuters, британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг вместе с коллегами «ясно дали понять, что не будут платить в рублях».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.
Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.
Как пояснили в Кремле, оплата и поставки газа — это растянутый по времени процесс, поэтому новые правила расчётов не начнут действовать сразу 31 марта.