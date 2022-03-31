Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что Берлин не позволит Москве шантажировать себя
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По его словам, Германия «хорошо подготовлена ко всем решениям, которые принимает» президент России Владимир Путин.
Хабек отметил также, что поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут.
«Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что позволим Путину шантажировать нас», — добавил он.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.
Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.