Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что Берлин не позволит Москве шантажировать себя

Германия не позволит России шантажировать себя, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, Германия «хорошо подготовлена ко всем решениям, которые принимает» президент России Владимир Путин.

Хабек отметил также, что поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут.

«Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что позволим Путину шантажировать нас», — добавил он.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.