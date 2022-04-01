Бургомистр Гамбурга Ченчер: эмбарго на энергоресурсы из России приведёт к нищете в ФРГ

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер.

Он подчеркнул, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.

Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции заявил, что французская и немецкая стороны не примут условия России об оплате поставок газа в рублях.

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не позволит России шантажировать себя.

Согласно данным Немецкого института экономических исследований, как пишет Die Zeit, в случае отказа от российских энергоресурсов экономику Германии ждут резкий спад и длительная рецессия.