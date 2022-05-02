Handelsblatt: эмбарго ЕС на российскую нефть — эксперимент с непредсказуемыми последствиями

Курс ЕС на эмбарго российской нефти неизбежно несёт в себе большие риски, пишет Handelsblatt. В частности, восточная Германия неизбежно столкнётся с перебоями снабжения и ростом цен. Как отмечает издание, у ФРГ недостаточно альтернативных источников: кроме того, даже имеющиеся альтернативы не предоставляют такого же качества нефти.
ЕС взял курс на эмбарго российской нефти, пишет Handelsblatt. При этом рассматриваемые инструменты говорят скорее о неуверенности, чем о решимости. По мнению издания, неважно, какое именно в итоге решение примет Брюссель: некий порог цен, поэтапное эмбарго или же штрафные пошлины на российскую нефть, — любой шаг несёт в себе огромные риски.
Как пишет Handelsblatt, ситуация с нефтью повторяет ситуацию с газом: трудно угрожать бойкотом, когда нет очевидных альтернатив. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о сокращении зависимости от российской нефти, однако её всё равно будет трудно заменить.
Как пишет издание, восточная часть Германии неизбежно столкнётся с перебоями снабжения и ростом цен, в случае если российская нефть перестанет поступать по нефтепроводу «Дружба». Альтернативных источников будет недостаточно: более того, их получение не произойдёт быстро, и они не имеют того же качества нефти.
Помимо прочего, последствием эмбарго станет рост цен на чёрное золото на мировых рынках, пишет Handelsblatt. Таким образом, найдя новых покупателей, Россия может даже повысить свой доход от экспорта нефти, отмечает издание. Наивно полагать, что прочие страны не будут из солидарности покупать российскую нефть, подчёркивает Handelsblatt: именно поэтому эмбарго является экспериментом с непредсказуемыми последствиями.
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