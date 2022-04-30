Politico: Германия поддержала запрет на российский уран, несмотря на возможный удар по союзникам

На недавнем заседании Еврокомиссии представитель Берлина выступил в поддержку требования о введении эмбарго на импорт урана из России и ограничения на атомные проекты блока, в которых участвует Москва, сообщает Politico со ссылкой на источники. В случае их реализации эти меры могут навредить ряду членов ЕС, включая Францию, отмечает издание.

Германия поддержала требования о введении эмбарго на импорт урана из России. Потенциальные ограничения также могут затронуть энергетические проекты ЕС, в которых участвует Москва, пишет Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

По данным издания, вопрос о новых санкциях в атомной сфере обсуждался на недавнем заседании Еврокомиссии. Главными инициаторами идеи стали Польша и прибалтийские республики.

Как раз во время этой встречи немецкий представитель озвучил новую позицию Берлина. Он заявил, что его страна не только выступает за постепенный отказ от импорта нефти из России, но и поддерживает запрет на её уран, утверждает Politico.

Такой шаг может ударить по поставкам ядерного топлива на европейские АЭС, где используются реакторы российского производства. От этой меры также пострадают новые проекты, которыми руководит дочерняя компания «Росатома», расположенная в Париже, обращает внимание издание.

По словам Politico, тот факт, что Германия, которая является экономическим центром блока, согласилась с этим шагом, повышает вероятность его принятия. Особенно с учётом того, что многие евродепутаты уже просили включить ядерную энергетику в шестой пакет санкций.

«Пока неясно, как скоро могут быть введены санкции на импорт ядерного топлива в ЕС. Но любой шаг против российской атомной промышленности не пройдёт для европейцев безболезненно», — подчёркивает издание.

Почти весь потребляемый уран ЕС закупает за рубежом. Около 20% топлива поступает из России, что делает её вторым по величине поставщиком блока после Нигера. Ожидается, что принятие санкций в отношении дочерней компании «Росатома» станет особенно чувствительным вопросом для недавно переизбранного президента Франции Эммануэля Макрона. Его страна обладает большим сектором атомной энергетики и тесно сотрудничает с российской компанией по нескольким проектам.

«Некоторые страны обеспокоены атомной безопасностью», — признался Politico один из высокопоставленных европейских дипломатов. Он заявил, что блоку понадобятся «определённые меры предосторожности», которые, впрочем, не исключают принятия ограничений.

По словам издания, спор вокруг этого вопроса обнажает «политическую линию разлома» между двумя крупными игроками блока — Берлином и Парижем. Германия является ярым противником атомной энергетики и намерена закрыть оставшиеся АЭС к концу года.

ФРГ не только отключает собственные реакторы, но и критикует союзников, которые отказываются следовать её примеру. Франция, напротив, получает более 70% своей электроэнергии от АЭС и планирует увеличить их мощность, отмечает Politico.

Однако самое сильное сопротивление потенциальному эмбарго, вероятно, окажет не Франция, а Восточная Европа. Ведь ядерные реакторы российского производства в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии не имеют разрешённой альтернативы.

Эти страны ведут переговоры с американской компанией Westinghouse о замене российских реакторов. «Кажется, что это может сработать, должно сработать — но через два года, потому что немедленных вариантов нет. Поэтому это проблема», — заявил изданию заместитель министра экономики Словакии Кароль Галек.

Между тем слухи об эмбарго уже привели к росту цен на уран. Поэтому за краткосрочные альтернативы ЕС придётся раскошелиться, предупреждает старший научный сотрудник программы ядерной политики Карнеги в Германии Марк Хиббс.

«Если европейцы захотят заменить 20 процентов своих поставок из России импортом из других стран — например, из Казахстана, Канады, Австралии, — то они могут это сделать. Но за это им придётся заплатить сверху», — пояснил Хиббс.