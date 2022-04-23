Глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат: эмбарго на российский газ станет катастрофой для ФРГ

Эмбарго на поставки российского газа не только оставит немецкие дома без отопления, но и приведёт к остановке множества заводов и параличу немецкой экономики, заявил глава ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен в интервью Deutschlandfunk. Он также отметил, что немецкому бизнесу непросто покидать российский рынок, и выразил надежду на нормализацию российско-немецких отношений в будущем.
Украинский кризис спровоцирует рост цен не только на энергетику и ресурсы, но и на любые другие товары, рассказал глава ассоциации немецких торговых и промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Ванслебена, причина заключается в ущербе, нанесённом глобальным цепочкам поставок.
Ванслебен отверг идею эмбарго на поставки российского газа: по его мнению, такой шаг сделает Германию экономически недееспособной и никак не поможет Украине. Он напомнил, что газ используется не только для отопления домов, но и для функционирования крупных химических заводов, чья остановка может привести к параличу всей немецкой экономики. «В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой», — заявил Ванслебен, также подчеркнув, что экономические последствия эмбарго станут куда серьёзнее последствий пандемии.
Говоря о связях с Россией, Ванслебен заявил, что российско-немецкие отношения понесли значительный ущерб. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что отношения России и Германии смогут в будущем снова нормализоваться. Глава DIHK отметил, что ряд немецких компаний очень плотно интегрированы в российский рынок — в том числе в таких важных областях, как здравоохранение. Ванслебен подчеркнул, что закрыть бизнес и просто уйти с рынка крайне трудно: более того, такой шаг может создать для предприятий дополнительные трудности с партнёрами из тех стран, что солидаризируются с Россией.
Украинские спецслужбы намерены устроить провокацию с использованием химических веществ в районе одесского порта Южный с целью обвинить российские войска якобы в обстрелах мирного населения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 79 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о том, что российские фигуристы, не принявшие участия в Олимпийских играх в Пекине, примут участие в Открытом чемпионате Армении.
Российские военные высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал ВСУ на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Русская православная церковь (РПЦ) продолжает фиксировать сообщения о подготовке провокаций в пасхальную ночь на Украине. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Спасатели при поддержке местных волонтёров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).
В бюро судебно-медицинской экспертизы Луганской Народной Республики находятся более 30 тел погибших военнослужащих Украины, из них удалось установить личности 11 человек. Об этом RT сообщили в МИД ЛНР. Несколько недель руководство республики пыталось договориться с украинской стороной и передать тела погибших военнослужащих по линии государственных ведомств. Не достигнув договорённостей в этом вопросе, луганские дипломаты, по их словам, решили обратиться напрямую к родственникам погибших.