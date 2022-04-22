Die Welt: эмбарго на российский газ обрушит немецкую химическую индустрию

Немецкой химической отрасли грозит катастрофа в случае эмбарго на поставки российского газа, пишет Die Welt. В частности, пострадает баварский «химический треугольник» в городе Альтэттинг: по словам представителей местной власти, отказ от российского газа стал бы настоящим безрассудством, а все призывы к энергетическому эмбарго пугающе наивны.
Огни многих немецких химических гигантских заводов могут погаснуть, если Россия решит прекратить экспорт своей энергии или если Берлин введёт энергетическое эмбарго, пишет Die Welt.
Как отмечает издание, крупные химические объекты могут быть известными (например, завод BASF в Людвигсхафене или Bayer в Леверкузене) или нет (как «химический треугольник» в Баварии в городе Альтэттинг) однако вне зависимости от этого они остаются скрытой причиной благосостояния регионов. На баварский «химический треугольник» приходится 0,8% от всего энергетического потребления Германии: следовательно, эмбарго на поставки российского газа обрушит всё производство и спровоцирует цепной эффект.
По мнению члена городского совета Альтэттинга Эрвина Шнайдера, любые требования введения эмбарго на российские энергоресурсы являются пугающе наивными. «Для нас это стало бы тотальной катастрофой. Здесь очень быстро погаснут все огни», — приводит издание слова Шнайдера. Депутат бундестага от Альтэттинга Стефан Майер также отметил, что Бавария на 90% зависит от газа из России и быстро изменить эту ситуацию нельзя. «Мы не должны пилить сук, на котором сидим. Мы не знаем, насколько сильно газовое эмбарго ударит по Путину. Но мы знаем, что наш регион без газа ждёт катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы безрассудством», — заявил Майер.
Как отмечает Die Welt, огромное количество рабочих мест Баварии зависит от газа. Непосредственно в химической индустрии занято около 20 тыс. человек, а ещё 50 тыс. рабочих мест зависят от неё. По словам Эрвина Шнайдера, благодаря химической промышленности Альтэттинг является одним из богатейших городов Германии, а без неё он станет самым бедным.
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