В Венгрии напомнили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
«Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире HirTV.
Гуйяш также рассказал, что Венгрия и ещё девять стран уже открыли счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва.
По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться.
В МИД Венгрии также отмечали, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.
По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.