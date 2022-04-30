Премьер Греции заявил, что Европа не сможет полностью заменить поставки газа из России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.

«Экономические санкции, которые мы как Союз ввели в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков», — приводит слова Мицотакиса РИА Новости.

Он также отметил, что рост цен на электроэнергию является большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.