Премьер Греции заявил о снижении цен на газ в Европе благодаря предложениям его страны

Предложения греческой стороны по регулированию цены на газ снизили цены на европейском рынке газа на 50%, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%», — приводит РИА Новости слова греческого премьера после саммита ЕС.

Уточняется, что соответствующие предложения он направил 8 марта председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По его словам, газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа.