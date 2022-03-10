Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа

Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Остаётся вопрос, будет ли Россия в какой-то момент оказывать давление и использовать поставки газа в качестве рычага. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия будет продолжать поставки, но мы не знаем, до какого времени и на каких условиях», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, Европа должна быть готова к любому сценарию.

Макрон уточнил, что Франция «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% — от поставок газа из России».

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.