Будапешт заявил, что Венгрия и ещё девять стран открыли счета для оплаты газа из России

Венгрия и ещё девять стран уже открыли счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth. По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться.

«Венгрия открыла счёт в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует её в рубли... Помимо нас, так делают ещё девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — приводит слова Гуйяша РИА Новости.

Он напомнил, что Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях.

Гуйяш отметил, что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

27 апреля агентство Bloomberg сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.

Как отмечали в Кремле, оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок газа.