Будапешт заявил, что Венгрия и ещё девять стран открыли счета для оплаты газа из России
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«Венгрия открыла счёт в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует её в рубли... Помимо нас, так делают ещё девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — приводит слова Гуйяша РИА Новости.
Он напомнил, что Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях.
Гуйяш отметил, что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.
27 апреля агентство Bloomberg сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.
Как отмечали в Кремле, оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок газа.