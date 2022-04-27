Песков: оплата газа в рублях будет основанием для возобновления поставок из России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.
Песков: оплата газа в рублях будет основанием для возобновления поставок из России
  • © Пресс-служба президента РФ

«Оплата в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление поставок газа тем, кто отказался платить в рублях, если они передумают.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях.

По словам собеседника, десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал решение «Газпрома» о приостановке поставок газа в страну шантажом.

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