Премьер Болгарии Петков назвал решение «Газпрома» приостановить поставки газа шантажом

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал решение «Газпрома» о приостановке поставок газа в страну шантажом.

По его словам, требование совершать платежи за газ «в рублях через третьих лиц» не соответствует условиям контрактов.

«Мы не будем подчиняться подобному рэкету», — цитирует его РИА Новости.

Он сообщил, что Болгария сейчас пересматривает все договоры, заключённые с «Газпромом», включая договор о транзите газа через территорию страны.

Петков также заявил, что у болгарских властей есть план в связи с прекращением поставок российского газа в страну.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.