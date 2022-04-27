Премьер Болгарии Петков назвал решение «Газпрома» приостановить поставки газа шантажом
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По его словам, требование совершать платежи за газ «в рублях через третьих лиц» не соответствует условиям контрактов.
«Мы не будем подчиняться подобному рэкету», — цитирует его РИА Новости.
Он сообщил, что Болгария сейчас пересматривает все договоры, заключённые с «Газпромом», включая договор о транзите газа через территорию страны.
Петков также заявил, что у болгарских властей есть план в связи с прекращением поставок российского газа в страну.
Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.