В Болгарии заявили о наличии плана в связи с прекращением поставок российского газа

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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у болгарских властей есть план в связи с прекращением поставок российского газа в страну.
В Болгарии заявили о наличии плана в связи с прекращением поставок российского газа
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Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров. Заявление премьера транслировал болгарский телеканал NOVA.

«Газпром» заявил о своём намерении прекратить поставки газа. Болгарское правительство готово к такому сценарию. Сокращения снабжения газом потребителей никоим образом не будет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Петкова, у Министерства энергетики Болгарии есть «чёткий план действий, включающий готовый план поставок из альтернативных источников».

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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