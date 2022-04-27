В Болгарии заявили о наличии плана в связи с прекращением поставок российского газа
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Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров. Заявление премьера транслировал болгарский телеканал NOVA.
«Газпром» заявил о своём намерении прекратить поставки газа. Болгарское правительство готово к такому сценарию. Сокращения снабжения газом потребителей никоим образом не будет», — цитирует его РИА Новости.
По словам Петкова, у Министерства энергетики Болгарии есть «чёткий план действий, включающий готовый план поставок из альтернативных источников».
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.