Премьер Греции собирает совещание из-за решения России прекратить поставки газа в Болгарию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу.

Об этом пишет in.gr.

Отмечается, что утром Мицотакис провёл телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, «возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе».

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.