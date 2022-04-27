Премьер Греции собирает совещание из-за решения России прекратить поставки газа в Болгарию
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Об этом пишет in.gr.
Отмечается, что утром Мицотакис провёл телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
Премьер-министр заявил, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, «возникшей в стране из-за российских решений в энергетическом секторе».
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.