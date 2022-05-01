Помощник Шольца: Германии нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из России

Германия поддержит нефтяное эмбарго в отношении России, однако Берлину нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от российских поставок, сообщил газете Financial Times помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что у нас будут другие источники поставок нефти для страны», — сказал он.

При этом власти Германии работают над тем, чтобы НПЗ в Шведте, которым управляет «Роснефть», мог быть обеспечен сырьём не из России с помощью поставок танкерами по Балтийскому морю, сообщил Кукис.

Для этого Германии нужно будет углубить порт в Ростоке и провести трубу от порта к Шведту, рассказал советник.

Также немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что в Германии начинают процедуру утверждения плана прокладки трубопровода для импорта сжиженного газа.

Трубу планируется подключить к терминалу сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене.