Помощник Шольца: Германии нужно несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из России
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«Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что у нас будут другие источники поставок нефти для страны», — сказал он.
При этом власти Германии работают над тем, чтобы НПЗ в Шведте, которым управляет «Роснефть», мог быть обеспечен сырьём не из России с помощью поставок танкерами по Балтийскому морю, сообщил Кукис.
Для этого Германии нужно будет углубить порт в Ростоке и провести трубу от порта к Шведту, рассказал советник.
Также немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что в Германии начинают процедуру утверждения плана прокладки трубопровода для импорта сжиженного газа.
Трубу планируется подключить к терминалу сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене.