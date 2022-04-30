Handelsblatt: в ФРГ начали утверждать проект нового трубопровода для будущего терминала СПГ

В Германии начинают процедуру утверждения плана прокладки трубопровода для импорта сжиженного газа, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Как уточняется, в дальнейшем эту трубу планируется подключить к терминалу сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене.

Новый трубопровод нужен для транспортировки импортируемого СПГ после его обратного преобразования в газообразное состояние.

Open Grid Europe — оператор газовых сетей — намерен построить 26-километровый подземный трубопровод от планируемого терминала до следующего узла подключения к газотранспортной сети в Этцеле в Восточной Фризии, сообщает ИноТВ со ссылкой на немецкую газету.

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался в пользу запуска газопровода «Северный поток — 2».