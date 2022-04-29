Лидер партии «Альтернатива для Германии» выступил в пользу запуска «Северного потока — 2»

Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался в пользу запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока — 2», — приводит его слова РИА Новости.

Крупалла также выразил опасение, что антироссийские санкции усугубят раскол между европейскими странами и «навсегда заблокируют» евразийские торговые отношения.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.