Лидер партии «Альтернатива для Германии» выступил в пользу запуска «Северного потока — 2»
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«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока — 2», — приводит его слова РИА Новости.
Крупалла также выразил опасение, что антироссийские санкции усугубят раскол между европейскими странами и «навсегда заблокируют» евразийские торговые отношения.
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.