Лидер немецкой АдГ: замораживание активов вынудило Россию ввести оплату за газ в рублях

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что замораживание странами Запада российских активов вынудило Москву ввести расчёты за газ в рублях.

«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», — приводит РИА Новости его слова.

Крупалла добавил, что приоритетом на данный момент является возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров.

«Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты (за энергоресурсы. — RT)», — сообщил он.

Ранее замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев высказался о поставках газа в Германию, в том числе о ситуации с компанией Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству.