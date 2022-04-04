Президент ФРГ Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока — 2»
- AP
«Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой», — цитирует его ТАСС.
По словам Штайнмайера, германские власти «держались за мост», в который «Россия уже не верила». Также он утверждает, что партнёры «предостерегали» Германию об этом.
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.