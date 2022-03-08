В МИД России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной роста цен на газ в Европе

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В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.
В МИД России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной роста цен на газ в Европе
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  • © picture alliance

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам Биричевского, своевременный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» отвечал бы российским и европейским интересам, но проект «стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами».

«Неизбежные последствия отказа от «Северного потока — 2» мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке», — сказал он.

8 марта цена газа в Европе на открытии торгов превысила $3200 за тысячу кубометров.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за запрета по отношению к «Северному потоку — 2», но не делает этого.

При этом Новак добавил, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию к такому шагу.

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