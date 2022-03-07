Новак: Россия имеет право остановить газ по «Северному потоку — 1», но не делает этого

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Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1» из-за запрета по отношению к «Северному потоку — 2», но не делает этого, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия имеет право остановить газ по «Северному потоку — 1», но не делает этого
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2» у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, Россия пока не принимает такого решения. Он отметил, что от него никто не выиграет.

Между тем Новак добавил, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию к такому шагу.

Ранее посол России в Мексике Виктор Коронелли назвал неприемлемым и недостойным решение германских властей приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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