Посол России назвал неприемлемыми и недостойными санкции Германии в отношении СП-2

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Посол России в Мексике Виктор Коронелли назвал неприемлемым и недостойным решение германских властей приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«С точки зрения международного торгового права, решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» неприемлемо и недостойно. Это классический пример использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России», — цитирует Коронелли РИА Новости.

По его словам, подобные действия ставят под сомнение репутацию Германии как надёжного экономического партнёра.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2».

В российском МИД отметили, что решение Берлина прекратить по политическим мотивам сертификацию «Северного потока — 2» обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений.

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