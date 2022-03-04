Канцлер ФРГ Шольц заявил, что решение об остановке СП-2 было своевременным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF назвал своевременным решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации. Думаю, некоторые не совсем понимают — мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Он приходит по многим трубопроводам: через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по «Северному потоку — 1». И поэтому... речь шла о четвёртой трубе», — цитирует Шольца РИА Новости.

Он добавил, что решение об остановке было принято своевременно.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2».

В российском МИД отметили, что решение Берлина прекратить по политическим мотивам сертификацию «Северного потока — 2» обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений.

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