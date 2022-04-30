Лавров заявил о добросовестном выполнении Россией контрактов по экспорту энергетики

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Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Россия, как ответственный участник мирового рынка, намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, это касается «экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей.

Вице-премьер Александр Новак также заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

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