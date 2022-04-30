Лавров заявил о добросовестном выполнении Россией контрактов по экспорту энергетики
«Россия, как ответственный участник мирового рынка, намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, это касается «экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».
Ранее сообщалось, что «Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей.
Вице-премьер Александр Новак также заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.