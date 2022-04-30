Лавров заявил о добросовестном выполнении Россией контрактов по экспорту энергетики

Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Россия, как ответственный участник мирового рынка, намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, это касается «экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей.

Вице-премьер Александр Новак также заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.