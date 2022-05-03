Словакия будет требовать исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть

В случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России, Словакия будет добиваться предоставления себе исключения, заявил вице-премьер страны Рихард Сулик.

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», — цитирует ТАСС Сулика.

По его словам, получение нефти из России является жизненно важным для экономики Словакии.

Ранее в правительстве Франции сообщили, что новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, но он не будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров по энергетике.

Bloomberg писал, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.