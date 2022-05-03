Словакия будет требовать исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», — цитирует ТАСС Сулика.
По его словам, получение нефти из России является жизненно важным для экономики Словакии.
Ранее в правительстве Франции сообщили, что новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, но он не будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров по энергетике.
Bloomberg писал, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.