Россия отвергла обвинения в провоцировании продовольственного кризиса

Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения Москвы в провоцировании продовольственного кризиса.

«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны. Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров», — говорится в заявлении дипломата.

Он отметил, что речь идёт прежде всего об отключении российских банков от системы SWIFT и санкциях против транспортного сектора.

По словам Антонова, США отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчёты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Украины и Белоруссии.