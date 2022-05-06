Гутерреш призвал вернуть на мировые рынки продукты из России, Украины и Белоруссии

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Украины и Белоруссии.

«Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.