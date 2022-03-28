Матвиенко заявила об ущербе Западу от антироссийских санкций

Антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Как отмечается, российская экономика «станет более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада».

Спикер Совфеда добавила, что введённые против России санкции «наносят огромный ущерб инициаторам ограничений».

По словам Матвиенко, «неизвестно, кто больше от них пострадает».

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные антироссийские санкции не станут фатальными трудностями — они несопоставимы с испытаниями России в ХХ веке или с коронавирусом.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.