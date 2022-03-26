Медведев заявил, что санкции Запада против России не станут фатальными

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Западные антироссийские санкции не станут фатальными трудностями — они несопоставимы с испытаниями России в ХХ веке или с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, трудности действительно есть на государственном и на бытовом уровнях, и их придётся преодолевать.

«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы... когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — сказал Медведев РИА Новости.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.

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