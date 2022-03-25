Байден намерен ужесточить рестрикции в отношении России и увеличить гумпомощь Украине
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«Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше», — рассказал он.
Байден также намерен увеличить гуманитарную помощь, направленную на поддержку мирного населения Украины.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.