Байден намерен ужесточить рестрикции в отношении России и увеличить гумпомощь Украине

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Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения и нарастить гуманитарную помощь Украине.
Байден намерен ужесточить рестрикции в отношении России и увеличить гумпомощь Украине
  • AP
  • © Evan Vucci

«Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше», — рассказал он.

Байден также намерен увеличить гуманитарную помощь, направленную на поддержку мирного населения Украины.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.

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