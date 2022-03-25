Байден намерен ужесточить рестрикции в отношении России и увеличить гумпомощь Украине

Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения и нарастить гуманитарную помощь Украине.

«Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше», — рассказал он.

Байден также намерен увеличить гуманитарную помощь, направленную на поддержку мирного населения Украины.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.