Действующие санкции США распространяются на сделки с золотом ЦБ

Новые санкции Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.

«Любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, подпадают под существующие санкции», — говорится в разъяснении американского Минфина.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.