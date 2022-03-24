Действующие санкции США распространяются на сделки с золотом ЦБ

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Новые санкции Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.
Действующие санкции США распространяются на сделки с золотом ЦБ
  • Gettyimages.ru
  • © CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, подпадают под существующие санкции», — говорится в разъяснении американского Минфина.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.

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