Дипломат Крук отметил негативное влияние антироссийских санкций на рынок продовольствия

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Британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

«Некоторые санкции в отношении России сказываются на важных секторах, например на секторе удобрений, и прочих аспектах, необходимых для производства продовольствия. Фермеры в западных странах не могут провести посевные работы», — заявил Крук.

По его словам, последствием вводимых против России рестрикций станет рост цен и показателей инфляции.

«Зачастую европейские санкции наносят ущерб не России, а самой Европе — это невозможность получить удобрения, удовлетворить потребности в продовольствии и других товарах», — заключил Крук.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает. 

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