Захарова: санкции ЕС против России обрекают европейцев на жизнь с запредельными ценами

ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Брюссельские чиновники своими действиями, по сути, подрывают экономику стран ЕС, от реалий которой они оторваны», — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, антироссийские санкции «обрекают рядовых европейцев на слом социально ориентированной экономической модели и жизнь в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо».

Кроме того, Захарова добавила, что Европа столкнётся с сокращением социальных выплат в пользу военных бюджетов, галопирующей инфляцией и массовой безработицей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.

Люди на улицах Афин рассказали RT, как последствия антироссийских санкций повлияли на их жизнь. В частности, они пожаловались на пустые полки в магазинах и рост цен на товары первой необходимости.