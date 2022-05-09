Грушко назвал беззаконием идею Борреля направить резервы России на восстановление Украины

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если инициатива главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о передаче российских активов Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам.
Грушко назвал беззаконием идею Борреля направить резервы России на восстановление Украины
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений», — заявил Грушко.

По его словам, такие решения ударят по самим европейцам и по современной финансовой системе, а также подорвут доверие к Европе и в целом к Западу.

«Это закон джунглей», — заключил замглавы МИД России.

Ранее Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины

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