Грушко назвал беззаконием идею Борреля направить резервы России на восстановление Украины
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений», — заявил Грушко.
По его словам, такие решения ударят по самим европейцам и по современной финансовой системе, а также подорвут доверие к Европе и в целом к Западу.
«Это закон джунглей», — заключил замглавы МИД России.
Ранее Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.