«Хотят вытравить память»: как в Прибалтике пытаются бороться с Днём Победы и советским наследием

Запреты на советскую символику и георгиевские ленточки, усиление полицейских патрулей и предложения снести памятники — так Прибалтика подошла к празднованию Дня Победы. Как отмечают эксперты, в нынешнем году, пользуясь украинскими событиями, власти Латвии, Литвы и Эстонии постарались максимально принизить значение этой памятной даты и легитимизировать русофобскую политику. При этом борьбу таким образом они ведут не только с Россией, но и со своими «инакомыслящими» гражданами, пытаясь вытравить у них память об исторических событиях, подчёркивают аналитики.

9 Мая в нынешнем году приобрело новое звучание для прибалтийских государств, которые развернули против празднования дня Великой Победы настоящую кампанию. Основанием для этого послужила специальная военная операция России на Украине. По словам экспертов, в усугубившемся кризисе Прибалтика с подачи США сразу же определила «виноватого» и воспользовалась этим предлогом для оправдания своего курса на русофобию.

Как отмечает доцент МГУ, политолог Борис Межуев, «в условиях общего антироссийского подъёма», который наблюдается в других западных странах, «Прибалтика отбросила всякое стеснение» в попытках стереть память о советском периоде и о роли советских войск в освобождении её территорий.

«При этом борьбу прибалтийские государства ведут не только с геополитическим и идеологическим противником в лице России, но и с «инакомыслящими» из числа собственных граждан», — отметил эксперт в комментарии RT.

Межуев напомнил, что в Эстонии и Латвии довольно многочисленная русская диаспора, которая не боится выражать своё мнение и отстаивать свои принципы, поэтому местные власти прикладывают все усилия, чтобы нейтрализовать их: запрещают русский язык, закрывают русскоязычные СМИ и лишают людей права на историю.

Его мнение разделяет старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Власти прибалтийских государств пытаются подавить ту часть собственного населения, которая не разделяет их политический курс. Путём исключения возможности отдавать дань уважения освободителям Прибалтики от фашизма они хотят вытравить у своих граждан память о тех событиях и об их значении, чтобы насаждать своё видение как исторических, так и современных реалий», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Предчувствуя провокации

Как заявили в литовской полиции, несмотря на то что «массовых угроз» по возникновению инцидентов 9 мая не предвидится, полиция «отслеживает лица, которые имеют разные идеи». Об этом заявил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

«Внимание полиции есть и будет… 9 мая будут работать сотни должностных лиц. Не десятки, а сотни», — подчеркнул Пожела.

С призывом к жителям Литвы действовать в этот день «ответственно, не поддаваться на провокации и оставаться серьёзными» выступила и министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

Полиция Эстонии

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«Литва, как и вся Европа, будет отмечать (9 мая. — RT) День Европы, символизирующий мир и единство. Навязанный Россией День Победы в Литве не отмечается, но нет сомнений, что враждебная пропаганда может использовать этот день для провокаций и разжигания ненависти», — заявила она на встрече с Пожелой 8 мая.

При этом министр внутренних дел напомнила, что «есть определённые атрибуты», демонстрация которых запрещена в республике законодательно.

Напомним, 19 апреля сейм страны запретил ношение и демонстрацию в том числе символов спецоперации России на Украине Z и V и георгиевских ленточек. Нарушителям запрета грозит штраф в размере от €300 до €700, для юридических лиц предусмотрен штраф до €1,2 тыс.

Об усилении патрулирования улиц в преддверии Дня Победы отчитались и в Эстонии. Так, руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп рассказал 8 мая журналистам, что особое внимание правоохранителей будет обращено на памятники и мемориалы, чтобы пресечь «возможные провокационные явления».

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При этом ранее было объявлено, что полиция Эстонии вводит запрет по всей стране на публичные собрания, в рамках которых будет использоваться «враждебная символика»: флаги СССР и РФ, георгиевские ленточки и советская форма. Как отметил 27 апреля представитель Лыуанской префектуры Андрус Реймаа, почтить память погибших можно будет, положив цветы или поставив свечу на кладбище, но не размахивая «ленточками и флагами», тем более что их использование так же, как и в Литве, запрещено на законодательном уровне — соответствующий документ 21 апреля принял парламент страны.

В Латвии на законодательном уровне запретили проводить любые акции на расстоянии менее 200 м от памятников Красной армии. Помимо этого, латышские власти «переименовали» День Победы 9 Мая, объявив его днём памяти жертв на Украине. Соответствующий законопроект латвийский сейм в срочном порядке утвердил 7 апреля.

«Согласно закону, в этом году 9 мая развлекательные и праздничные мероприятия проводиться не будут и муниципалитеты не будут выдавать разрешений на организацию мероприятий на своей территории. Разрешения на организацию мероприятий в этот день, которые уже выданы, должны быть отозваны», — говорилось в пояснении к принятому документу, размещённом на сайте парламента.

При этом в Латвии разрешено проводить демонстрации и собрания «для почтения памяти погибших украинцев».

Подобное ущемление прав одних граждан и превознесение прав других, откровенные попытки похоронить память о конкретных исторических событиях не находят осуждения у остальных членов Евросоюза, отметил в беседе с RT Борис Межуев.

«Сейчас осудить Прибалтику — это сыграть на руку России, которая преподносится как общий враг. Поэтому все те силы, которые исторически имеют русофобскую направленность, сегодня пользуются свободой манёвра», — сказал политолог.

Война с памятниками

Вместе с тем в Прибалтике борются с памятью о советском периоде и победе советского народа в Великой Отечественной войне не только с помощью русофобских законов, но и физически избавляясь от символов Победы. Так, 8 мая группа литовских «экспертов» из Клайпеды, в состав которой вошли историки, музееведы, юристы, рекомендовала администрации снести основные элементы советского мемориала на площади Дауканто, где захоронены почти 700 советских военнослужащих.

Скульптуру трёх воинов, меч, звезду из красного камня и вечный огонь предложено демонтировать ввиду того, что «это произведение брежневской эпохи, которое имеет мало общего с уважением к солдатам», пояснил председатель рабочей группы «экспертов» Виталиюс Юшка.

Мемориал в Клайпеде

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Аналогичная судьба, по мнению премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, должна постигнуть и памятник Освободителям Риги. 6 мая в интервью телеканалу TV24 он заявил, что монумент якобы прославляет оккупацию латвийского государства, поэтому ему не место в республике.

Схожие планы 5 мая озвучил в соцсетях и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он выступил с инициативой ликвидации шести монументальных скульптур, расположенных рядом с крупнейшим в Литве захоронением советских воинов на Антакальнисском кладбище, где покоятся останки 3 тыс. солдат Красной армии. Посольство РФ в Литве предложение мэра назвало кощунственным и оскорбляющим память тех, кто «ценой своей жизни освободил литовскую землю от нацистских захватчиков».

В Эстонии также ведут борьбу с памятниками. Как сообщило 18 апреля новостное агентство LETA, фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) направила в парламент страны законопроект о демонтаже мемориалов в общественных местах. По мнению авторов документа, памятники якобы оправдывают «русский империализм и военную политику».

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По словам Владимира Оленченко, такая позиция прибалтийских государств активно поддерживается Соединёнными Штатами.

«Прибалтика выступает в Европе форпостом США и рупором их политики, выполняя заказ на демонизацию России. Потому что США, позиционирующие себя как сверхдержаву, не считают возможным опускаться до той чуши, которую транслируют прибалты, выступая с русофобской риторикой», — пояснил эксперт.

С тем, что Соединённые Штаты используют определённые силы с целью сформировать негативный образ России у остального европейского сообщества, согласен и политолог Александр Асафов.

По его словам, сегодня в странах ЕС всё тише звучат голоса тех, кто пытается отстаивать историческую правду. Брюссель сегодня уже не трогает даже открытое попрание Прибалтикой столь превозносимых им ценностей в области прав человека, свободы слова и печати, так как он сам действует в фарватере политики США, отметил политолог. Соединённые Штаты заинтересованы в кардинальном изменении отношения мировых игроков к России, и «помочь» им в этом может переписывание истории с удалением из неё всех заслуг советского и российского государств, полагает эксперт.

«Если США при помощи верных союзников в лице Прибалтики и ряда стран Центральной Европы удастся внушить мировому сообществу, что Советский Союз и его правопреемница Россия так же ужасны, как и нацистская Германия, то тогда против РФ можно будет вполне оправданно принимать любые неправомерные решения», — резюмировал Асафов.