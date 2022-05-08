«Не знали, что делать, от радости»: ветераны ВОВ поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне и Победе

Истории, рассказанные непосредственными участниками событий, всегда обладают огромной ценностью. Особенно если речь идёт о Великой Отечественной войне. Воспоминания ветеранов о боях и Победе — в материале RT.

«Из банка на фронт»

99-летняя жительница Еревана Антонина Сейранова — единственный доживший до наших дней ветеран Армении, участвовавший в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Сама она родом из деревни Висловка в Саранской области. После окончания 10-го класса поступила в Казанский медицинский институт, однако из-за войны вуз закрыли, и ей пришлось вернуться в Саранск. Там она поступила на бухгалтерские курсы, а после их окончания начала работать в банке заместителем главного бухгалтера. «Меня из банка взяли на фронт», — рассказывает женщина.

Сейранова участвовала в Волховском фронте, служила в 318-м гвардейском миномётном полку и застала прорыв блокады Ленинграда 27 января 1942 года. В Ленинграде же она встретила и май 1945-го.

«Бросали, у кого были — фуражки, у кого были — пилотки, кто в чём, кто был в берете... В радостном настроении встречали [новость об окончании войны]», — вспоминает участница Парада Победы.

Антонина Сейранова награждена медалью «За Отвагу», орденом Отечественной войны II степени и другими знаками отличия. Ветеран говорит, что о ней как об участнице Великой Отечественной войны много пишут, и она хочет, чтобы молодёжь училась на её опыте.

«Чтобы знали правнуки»

Ветерану Максиму Шипицину из Новобессергеневского сельского поселения в Ростовской области 103 года. На фронт Шипицин, 24-летний, уже пять лет как женатый мужчина, отправился сразу, как Германия объявила войну: «Мы были уже комсомольцами, все стали добровольцами проситься».

В армии он стал наводчиком противотанкового орудия, а также командиром орудия 59-го гвардейского артиллерийского полка. За время боевых действий уничтожил 24 вражеских танка. Воевал в Сталинграде, Белоруссии и Прибалтике, участвовал в освобождении Ростовской, Луганской и Донецкой областей. Получил более 40 правительственных наград, а также медали «За отвагу» и орден Красной Звезды.

© Ruptly

По словам внучки ветерана Оксаны Прокофьевой, каждое 9 Мая для их семьи — «очень большой праздник». «Вывешиваем флаг Победы обязательно, включается музыка, приходят гости, накрывается стол, поются военные песни, дедушка рассказывает нам о войне и о Победе», — делится она.

В последнее время Максим Шипицин работает над тем, чтобы воспоминания о военных годах были доступны не только его семье, и поэтому пишет мемуары. «Чтобы знали дети, внуки, правнуки, к чему приводила война. Что пришлось нам четыре года в мёрзлых окопах воевать», — говорит он.

«Привезли бочку водки»

98-летний Сергей Агабабян из Тбилиси тоже пишет мемуары о военном прошлом. Его мобилизовали в армию в июне 1941 года. 18-летнему парню дали всего два часа на сборы. Он даже не успел лично попрощаться с матерью, которая в это время была на работе в детском саду.

«Мама приходила домой к пяти часам вечера. Я пришёл домой — её нету. Взял бумагу, написал: «Дорогая мама! Так получилось, что я ушёл в армию. Где я буду — напишу, и будем переписываться. Извини, что так получилось. Пока». И ушёл», — вспоминает ветеран.

Сергей за четыре месяца выучился на радиста, после чего его определили в 540-й воздушно-десантный полк. Бригаду Агабабяна отправили под Сталинград.

«Там как раз немцы попали в окружение и стремились куда-то выйти из окружения. И нашу бригаду туда послали. Немцы пустили новые танки, «Тигры» и «Фердинанды» — это самоходные пушки. «Фердинанды» пустили на нас. Они зашли, первую оборону взяли, вторую, а третью не смогли. А третьими наши танкисты против них пошли. Было крупное сражение в этом месте», — рассказывает он.

© Ruptly

Под Сталинградом Сергей Агабабян пробыл шесть дней. В одном из боёв молодой человек получил ранение и несколько месяцев провёл в госпитале. Второй раз он был ранен, когда освобождал Орёл в ходе Курской битвы.

Весть о долгожданной победе он получил, находясь в запасному полку: «Мы считались [в статусе] «отправить их на фронт». Я дежурил как раз, когда сообщили, что наши войска победоносно закончили войну. «Ждите, придут поздравлять». К обеду бочку водки привезли, всем пораздавали, и вот мы так отметили победу».

После окончания войны Сергей Агабабян ещё два года прослужил связистом на военном складе под Ленинградом, прежде чем наконец-то вернуться домой, к матери.

«Хочу подойти к Путину»

Ровесник Сергея Агабабяна, Петрос Петросян, побежал в военкомат сразу же, как только ему исполнилось 18 лет. Юношу направили учиться в Тбилисское артиллерийское училище, по окончании которого (через полгода) Петросян оказался в рядах советских разведчиков.

В свой первый бой Петрос вступил в 1943 году под Прохоровкой, там же он получил первое ранение. После выздоровления вернулся на Украинский фронт в качестве командира батареи. Во время боя в селе Алексеевка Петросяну было поручено расположить артиллерийскую батарею в районе населённого пункта: начальник штаба полка сообщил ему, что село уже освобождено советскими войсками. Однако начальник ошибся, и группа разведчиков оказалась в окружении.

«Мы подошли, и они [немецкие солдаты] закрыли нас, встали в круговую оборону. И оттуда кричат: «Русские, идите к нам, мы дадим вам белый хлеб». Я позвал наших ребят, командиров взводов: «Что будем делать?» Мы решили, что сдаваться не будем. Будем драться до конца», — вспоминает ветеран.

Ожесточённый бой длился полдня. Когда кончились боеприпасы, Петросян принял решение подготовить орудия к полному уничтожению, чтобы они не попали в руки противника.

«Когда я уже хотел дать приказ, чтоб взорвать наши пушки, наши артиллерийские орудия, крича «Ура!», подошли наши войска. В этот момент мы не знали, что делать, от радости», — рассказывает он.

После случившегося раненого Петросяна вызвал к себе командир дивизии и потребовал объяснений, почему командир батареи оказался в окружённом противником селе. Разведчик не выдал своего начальника штаба и взял всю вину на себя.

«Он мне [говорит]: «Выговор. Ты не выполнил приказания руководителей. Выговор». [Я отвечаю:] «Есть выговор». И говорит: «Что за то, что мужественно защищались, дрались и не сдались, вас…» А рядом с ним стоял помощник. Говорит: «Награждаем орденом», — вспоминает Петросян.

После этого сражения молодой командир батареи получил орден Красной Звезды за проявленное мужество. Награду вручали в больничной палате, где Петросян лечился после серьёзного ранения.

В дальнейшем боец участвовал в освобождении территорий России, Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. По окончании Великой Отечественной войны Петросян работал разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе и США.

В 2013 году ветерана пригласили в Москву на празднование Дня Победы, где он лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Путин говорил с кем-то. Я подошёл к его охране, говорю: «Здравствуйте, я такой-то такой-то. Хочу подойти к Путину, встретиться». [Охранник] посмотрел на меня: «Вам — можно», — делится Петросян.

Последние 14 лет Петрос Петросян занимает должность председателя Комитета ветеранов войны и Вооружённых сил Армении. Мужчина надеется, что в этом году его вновь переизберут на пост и он продолжит работу.

«Музыканты были санитарами»

93-летний Владимир Рапацкий, несмотря на возраст, продолжает преподавать в Ванадзорском колледже искусств имени Тавризяна. Он рано потерял родителей, какое-то время его воспитывала бабушка, но в 1937 году мальчик оказался в детдоме. Именно там, по словам ветерана, и зародилась его любовь к музыке.

«В детдоме я познакомился, или, вернее, меня потянуло к музыкальным инструментам. Там были домра, бас и другие инструменты. Я на всех чуть-чуть пробовал [играть]», — рассказывает он.

В 13 лет Рапацкого направили в ремесленное училище, где был свой оркестр. Однажды туда приехал представитель военного оркестра и предложил присоединиться к ним.

«Спрашивает: «Кто хочет служить в военном оркестре? Носить такую фуражку, как у Сталина, и портупею, и офицерскую сумку?» Я говорю: «Я!» — вспоминает ветеран.

Рапацкого направили в воинскую часть в Оренбургской области: «Это были Тоцкие лагеря, где впервые испытывалась атомная бомба. Я там был определён сигналистом на стрельбище на трубки».

Самыми интересными моментами военных лет Рапацкий считает время в городах Перемышль, Фастов и Скалат: «Шли очень сильные бои, и музыканты выполняли роль санитаров в госпитале».

© Ruptly

«Когда кончилась война, я приехал, чтобы поступить в суворовского типа школу музыкантских воспитанников. Мне было уже 17. А там принимали [до] 16. И мне пришлось переделать год [рождения] с 1928 на 1929-й», — делится он.

Страсть к музыке ветеран пронёс через всю жизнь. Сейчас он заведует духовым отделением в колледже. По словам Рапацкого, у него есть очень талантливые студенты. «Они блестяще играют — один на саксофоне, другой прилично на четвёртом курсе на трубе. Я их показываю, и меня хвалят, что я ещё могу преподавать», — добавил он.