«Один из лучших аналитиков внешней разведки»: какой была тайная жизнь детской писательницы Зои Воскресенской

115 лет назад родилась выдающаяся советская разведчица и известная писательница Зоя Воскресенская. Долгое время в СССР её знали только как автора детских книг, и лишь в начале 1990-х годов стало известно, что она более 20 лет была сотрудником внешней разведки, возглавляла её немецкий отдел и провела ряд уникальных операций. Эксперты характеризуют Зою Воскресенскую как блестящего аналитика, искреннего патриота и человека с железными принципами, не скрывавшего своего мнения от руководства СССР, даже когда оно расходилось с официальной линией партии.

28 апреля 1907 года родилась Зоя Воскресенская — полковник внешней разведки СССР и детская писательница, произведения которой были опубликованы в Советском Союзе общим тиражом более 21 млн экземпляров. По словам историков, большая часть результатов её службы в разведке до сих пор засекречена. Известно, что она предупреждала руководство СССР о подготовке нацистской агрессии, была одной из тех, кто стоял у истоков партизанского движения в годы Великой Отечественной, и участвовала в выведении Финляндии из войны с Советским Союзом в 1944 году.

Молодость в разведке

Зоя Воскресенская родилась в Тульской губернии в семье железнодорожного служащего. Когда девочке было 13, её отец умер от туберкулёза. Чтобы помогать семье, Зоя решила устроиться на работу. Знакомый отца помог ей стать библиотекарем в 42-м батальоне войск ВЧК Смоленской губернии. Так началась её «чекистская» карьера.

В 1923 году Зоя стала политруком в колонии для малолетних преступников, а шесть лет спустя её приняли на службу в Иностранный отдел (внешнюю разведку) ОГПУ.

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После подготовки Воскресенскую направили в Харбин. Её прикрытием стала должность заведующей секретно-шифровальным отделом советского нефтяного синдиката. В наши дни биографы Воскресенской обнародовали подробности одного из первых успешно реализованных ею заданий. Зоя убедила вернуться с повинной в СССР одного из советских работников, сбежавших в Шанхай с крупной суммой казённых средств.

По возвращении из Харбина в профессиональной судьбе Воскресенской произошёл резкий поворот. С Востока её переориентировали на Европу. Она выполняла задания советской внешней разведки в Австрии, Германии и скандинавских странах. По словам её биографов, однажды в Осло Воскресенская оказалась под подозрением у местной контрразведки, но не растерялась — изобразила громкий скандал в дорогом отеле, а когда на шум сбежались постояльцы, на глазах у которых задерживать элегантную красавицу спецслужбисты не решились, исчезла, будто растворившись в воздухе.

«В 1935 году Зоя Воскресенская была направлена в Финляндию заместителем резидента советской разведки под прикрытием должности руководителя представительства советского «Интуриста»», — рассказал в комментарии RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

По его словам, Воскресенская долго не могла найти общий язык с резидентом — советским консулом Борисом Рыбкиным. Из-за постоянных споров с начальником Зоя даже попросила центр о своём отзыве из Финляндии. Но Рыбкин прибыл в Скандинавию недавно, поэтому из Москвы пришёл приказ ввести его в курс дела, а потом вернуться к обсуждению вопроса личных отношений. Но полгода спустя Рыбкин и Воскресенская подали в центр прошение совсем иного рода — о разрешении на заключение брака. В Москве возражать не стали.

Зоя Воскресенская

© Wikimedia commons

В Финляндии состоялась знакомство Воскресенской с будущим начальном 4-го управления НКВД Павлом Судоплатовым. Для того выезд в Финляндию был первым иностранным заданием в карьере. Судоплатова под видом молодого радикала внедряли в европейскую сеть Организации украинских националистов. Лидеры ОУН долго присматривались к «неофиту», и тот остался почти без средств к существованию в Хельсинки. Поддерживавшие с Судоплатовым связь Рыбкин и Воскресенская привозили на встречи с будущим главным советским диверсантом бутерброды и шоколад. Результатом операции стала ликвидация Судоплатовым лидера ОУН Евгения Коновальца в мае 1938 года в Роттердаме.

«В конце 1930-х годов Рыбкин и Воскресенская проводили зондаж вопроса относительно готовности руководства Финляндии заключить союз с СССР и мирно обменяться территориями, но вопрос был снят с повестки дня ввиду незаинтересованности в подобных инициативах финских политиков», — рассказал в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

Из разведчиков в детские писатели

Незадолго до начала войны с Финляндией Воскресенская вернулась в Москву и была переведена на аналитическую работу. В том числе ей была поручена обработка данных от ставшей затем легендарной разведывательной сети «Красная капелла». Одной из ключевых задач Воскресенской было вычисление потенциальной даты нападения гитлеровской Германии на СССР — она входила в состав созданной для этого нештатной информационно-аналитической группы.

В мае 1941 года Воскресенской поручили под видом представительницы общества культурной связи с заграницей посетить приём в немецком посольстве. Разведчица быстро определила, что приём организован на скорую руку, чтобы создать видимость нормальных отношений между СССР и Германией. Когда начались танцы, Воскресенскую пригласил на вальс германский посол Вернер фон дер Шуленбург. Когда дипломат кружил даму, та обратила внимание на то, что со стен посольства сняты картины. Кроме того, во время приёма она заметила в открытых дверях одного из помещений гору чемоданов. Это позволило ей сделать вывод, о котором она в тот же вечер доложила руководству: германское посольство готовится к отъезду.

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Выводы Воскресенской относительно того, что СССР находится на пороге войны с Германией, вошли в докладную записку, переданную внешней разведкой Иосифу Сталину 17 июня 1941 года. Но Сталин с выводами разведчиков не согласился.

Когда Великая Отечественная война началась, Зоя Воскресенская вошла в состав Особой группы НКВД, занимавшейся заброской разведывательно-диверсионных групп в тыл врага и стоявшей, по словам экспертов, у истоков советского партизанского движения. Она отбирала и готовила будущих зафронтовых разведчиков. В случае оккупации Московской области Воскресенская планировала остаться на захваченной территории и под видом железнодорожницы собирать информацию о прохождении вражеских эшелонов. Но командование распорядилось иначе.

Осенью 1941 года Борис Рыбкин стал советским резидентом в Швеции. Воскресенская последовала за мужем. Прикрытием для её разведывательной деятельности стала должность руководителя пресс-бюро советского посольства. Днём она выполняла свои официальные обязанности, помогая советскому послу Александре Коллонтай, а вечерами занималась разведывательной работой.

Советские разведчики наблюдают за боевой обстановкой

РИА Новости

© Георгий Зельма

По словам Дмитрия Суржика, помогая Коллонтай, Воскресенская многое сделала для сохранения нейтрального статуса Швеции в годы войны. Но её звёздным часом, по словам экспертов, стал 1944 год.

«Деятельность Воскресенской способствовала тому, чтобы соседняя со Швецией Финляндия, которую наша разведчица хорошо знала, разорвала отношения с Германией, вышла из войны и подписала мирный договор с СССР», — подчеркнула в разговоре с RT директор Узловской городской централизованной библиотечной системы Валентина Соколова.

В 1944 году Воскресенская вернулась в Москву и приступила к работе в центральном аппарате советской внешней разведки. Вскоре она стала начальником немецкого отдела и выезжала по оперативным вопросам в Берлин, после того как город был взят Красной армией.

Александра Коллонтай

РИА Новости

После завершения войны на Воскресенскую посыпались несчастья. В 1947 году во время спецкомандировки в Прагу при не до конца выясненных обстоятельствах погиб в автокатастрофе Борис Рыбкин. А в 1953 году после ареста Лаврентия Берии впал в немилость у нового руководства СССР и был отправлен за решётку Павел Судоплатов. Полковник Воскресенская публично отказалась осудить Судоплатова, заявив, что знает его исключительно с хорошей стороны. Из внешней разведки её практически сразу уволили по сокращению штата. Добрать два года выслуги лет ей дали возможность на должности начальника спецчасти в одном из лагерей ГУЛАГа. По словам историков, в это время Воскресенская оказывала помощь незаконно осуждённым лицам.

Выйдя на пенсию, Воскресенская решила стать писателем. Первые её произведения были посвящены разведке. Но в издательствах на них реагировали скептически и говорили, что автор «не знает специфики» деятельности спецслужб. Рассказывать, кто она на самом деле, Воскресенская не могла и решила обратиться к детской литературе. Этот опыт оказался успешным.

Зоя Воскресенская (в центре) на премьере фильма «Сердце матери», снятом по её книге

РИА Новости

© Рудольф Алфимов

«На книгах Воскресенской о детях, об участниках войны, о семье Ульяновых выросли целые поколения граждан СССР. Её произведения учат взаимопомощи, дружбе и любви к Родине. Зоя Воскресенская стала без преувеличения прекрасным писателем», — рассказала в разговоре с RT заведующая филиалом Тульского военно-исторического музея Ирина Авдюшкина.

Общий тираж опубликованных книг Зои Воскресенской — более 21 млн.

Обложка книги Воскресенской «Зойка и её дядюшка Санька»

© Детгиз

В начале 1990-х на волне гласности в СССР председатель КГБ Владимир Крючков рассказал в интервью СМИ, что Воскресенская на самом деле — советская разведчица. Узнав о своём «рассекречивании», она села за автобиографическую книгу, но закончить её не успела. Зоя Воскресенская умерла 8 января 1992 года.

«Считается, что Зоя Воскресенская — один из лучших аналитиков внешней разведки СССР. Годами она, выполняя сверхважные задания, буквально ходила по лезвию ножа, но не допустила провала и принесла огромную пользу своей стране. При этом всегда проявляла железную принципиальность при общении с руководством. Её жизнь достойна экранизации», — подытожил Андрей Горбунов.



